The Surge: Video Anteprima del nuovo gioco degli autori di Lords of the Fallen

Doposi ripresenta sulle scene con, un’affascinante Soulslike ad ambientazione fantascientifica. Lo studio tenta il salto di qualità con un prodotto molto più ambizioso e profondo del predecessore.

Accanto ad un battle system in bilico tra dinamismo e strategia si affianca infatti una gestione del loot e della crescita dell'avatar di assoluto spessore, in grado di donare all'esperienza una buona dose di varietà e personalizzazione. Le nostre aspettative per questo Action RPG sono dunque molto elevate. Prima di poter mettere le mani sulla versione definitiva, però, dovremo attendere il mese di maggio, quando The Surge approderà su PC, PS4 e Xbox One.