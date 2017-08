The Talos Principle arriverà su dispositivi iOS il prossimo autunno

In occasione della Gamescom 2017, la redazione di Everyeye.it ha avuto modo di incontrare gli sviluppatori di, software house nota per, puzzle-game in prima persona ampiamente lodato da critica e giocatori.

Proprio in riferimento a The Talos Principle, Croteam ci ha rivelato che il titolo arriverà - oltre che su HTC Vive come confermato all'E3 2017 - anche su dispositivi iOS nel corso della stagione autunnale. Per l'occasione, il sistema di controllo sarà appositamente rivisitato per gli schermi touch di iPod e iPad per garantire una corretta fruizione da parte del giocatore.

Vi ricordiamo inoltre che i ragazzi di Croteam sono attualmente impegnati su The Talos Principle 2, anche se al momento sono davvero esigue le informazioni che possediamo al riguardo.