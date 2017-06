, il survival horror tutto italiano sviluppato da, è disponibile a partire da oggi anche su. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di lancio: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Uscito in origine il 26 Febbraio 2016 su PC, The Town of Light è disponibile a partire da oggi anche su Playstation 4 e Xbox One. Si tratta di un'avventura horror in prima persona dalle forti tinte psicologiche, ambientato in un manicomio abbandonato di Volterra, uno spaccato d'Italia della prima metà del '900 che fa dell'atmosfera malata il suo punto di forza. Il gioco può essere acquistato al prezzo di 19,99 euro sul Playstation Store e sul Marketplace Xbox.