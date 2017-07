The Town of Light: disponibile una demo su PlayStation 4 e Xbox One

Nella giornata odierna, il publisherha annunciato che una demo diè ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.

The Town of Light, sviluppato dalla software house italiana LKA, vi mette nei panni di una ragazzina di 16 anni rinchiusa in un ospedale psichiatrico di Volterra. Renée, questo il nome della piccola protagonista, dovrà esplorare ed interagire con l'ambiente circostante, oltre a prendere decisioni che determineranno le sorti del suo destino. Nel corso dell'avventura, vengono trattati temi particolarmente scottanti come lo stupro, l'aborto, la lobotomia e l'elettroshock.

The Town of Light è disponibile per PS4 e Xbox One. In testata trovate un nuovo trailer dedicato al lancio della demo del gioco.