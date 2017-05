ha pubblicato un nuovo Live Action Trailer per le versionidi, il survival horror tutto italiano ambientato in un ospedale psichiatrico di Volterra. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Uscito il 26 Febbraio 2016 su PC, The Town of Light sarà disponibile anche su Playstation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 6 Giugno. Si tratta di un'avventura horror in prima persona dalle forti tinte psicologiche, ambientato in un manicomio abbandonato di Volterra, uno spaccato dell'Italia della prima metà del '900.

Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.