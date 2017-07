The Trail Frontier Challenge: il nuovo gioco di Peter Molyneux in arrivo su PC questa Estate

hanno annunciato cheverrà pubblicato suquesta Estate. Si tratta del nuovo gioco di Peter Molyneux, uscito in origine lo scorso Novembre per i dispositivi iOS e Android.

La versione originale del gioco, intitolata The Trail: A Frontier Journey, ci vedeva nei panni di un colono impegnato a raggiungere Eden Falls, una cittadina in piena espansione che offriva la possibilità di avere una vita migliore. La formula di gameplay proponeva meccaniche di crafting, unite a uno stile grafico minimale caratterizzato da colori molto vivaci. The Trail: Frontier Challenge si presenta coma una riedizione PC, pensata per sfruttare al meglio le caratteristiche della nuova piattaforma, inclusa una componente strategica più profonda.

Il titolo verrà rilasciato nel corso di questa Estate: in cima alla notizia potete vedere il trailer ufficiale.