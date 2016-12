The Turkey of Christmas Past vi chiede di salvare il Natale a colpi di spada

è un gioco d'azione in terza persona basato sui combattimenti all'arma bianca, disponibile su Steam dal 19 Dicembre. Il mondo è invaso da strane creature che minacciano il Natale: spetterà a voi salvarlo.

In The Turkey of Christmas Past si vestono i panni di Tom de Cat, un abile spadaccino in grado di sferrare potenti attacchi con le armi bianche. L'avventura è ambientata in una rivisitazione gotica della Turchia, durante un'invasione di strane creature zombie simili a dei tacchini giganti. Il titolo è disponibile a partire dal 19 Dicembre su Steam, e può essere acquistato al prezzo pieno di €13,99. A fondo pagina vi abbiamo riportato qualche immagine tratta dal gioco.