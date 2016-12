The Walking Dead A New Frontier: accoglienza positiva per il primo episodio

Il primo episodio di(intitolato) è ora disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4, iOS e Android e come da tradizione arrivano anche le prime recensioni da parte della stampa internazionale, la quale ha accolto positivamente l'esordio della terza stagione della serie.

Tra i voti ricevuti, segnaliamo quelli di Gaming Age (10), GameSpot (90), GameWatcher (90), WCCFTech (90), IGN (88), Destructoid (85), PC Gamer (82), Trusted Reviews (80), Game Spew (80), GameInformer USA (80) e The Sixth Axis (80). Nel momento in cui scriviamo, il Metascore è pari a 85, destinato a cambiare con la pubblicazione di altre recensioni. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead A New Frontier Episodio 1: Ties That Bind.