The Walking Dead: A New Frontier disponibile su tutte le piattaforme

Il tanto atteso primo episodio della terza stagione diè ora disponibile per il download da Steam, Xbox Store, PlayStation Store, App Store e Google Play Store.

The Walking Dead A New Frontier Episodio 1 è in vendita al prezzo di 6.49 euro mentre il Season Pass con tutti gli episodi costa 29,99 euro. Ricordiamo che il gioco non è disponibile su PlayStation 3 e Xbox 360, in ogni caso sarà possibile importare i precedenti salvataggi sulle console di attuale generazione seguendo il processo illustrato da Telltale. Sul PlayStation Store è anche possibile scaricare una demo gratuita per PlayStation 4 che permette di giocare le fasi iniziali dell'avventura.