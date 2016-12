The Walking Dead: A New Frontier, pubblicato un nuovo video dietro le quinte

In contemporanea con il lancio del primo episodio diha pubblicato un nuovo video dietro le quinte, incentrato sui personaggi di Clementine e Javier.

Gli sviluppatori e i designer parlano delle caratteristiche dei due protagonisti e svelano alcuni retroscena riguardo al look dei due personaggi. Ricordiamo che il primo episodio di The Walking Dead: A New Frontier è ora disponibile per il download su Xbox One, PlayStation 4, PC, iOS e Android, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Ties That Blind Part.