The Walking Dead: A New Frontier: il quarto episodio uscirà il 25 aprile

Telltale Games sembra aver mantenuto la promessa, proponendo un periodo d'attesa più breve per la pubblicazione del quarto episodio di The Walking Dead: A New Frontier. Lo sviluppatore ha appena annunciato che il nuovo episodio sarà pubblicato il 25 aprile.

Il nuovo episodio, intitolato "Thicker than Water", arriva dunque a meno di un mese da "Above The Law", e nella giornata di domani, 20 aprile, sarà pubblicato un nuovo trailer. A partire dal 18 aprile è inoltre disponibile il primo episodio della serie Guardiani della Galassia di Telltale su PC, Xbox One, Playstation 4, dispositivi iOS e Android. In attesa del nuovo trailer per il quarto episodio di The Walking Dead: A New Frontier, vi ricordiamo che il titolo è disponibile per PC, console e dispositivi iOS e Android.