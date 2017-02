The Walking Dead - A New Frontier: il terzo episodio arriva a marzo

ha oggi annunciato che il terzo episodio diintitolato "", giungerà nel mese di marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In aggiunta, Telltale Games ha confermato l'arrivo di un'edizione retail del gioco, la cui data di lancio è fissata al 28 febbraio in Nord America e al 3 marzo in Europa. All'interno di questa edizione sarà contenuto il Season Pass del titolo, che vi darà accesso alle premiere divisa in due parti e, naturalmente, ai futuri episodi che saranno resi disponibili digitalmente.

The Walking Dead - A New Frontier è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. In apertura di articolo, trovate inoltre un nuovo trailer pubblicato oggi da Telltale.