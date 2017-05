The Walking Dead: A New Frontier: trailer per il finale di stagione

Telltale Games ha pubblicato il teaser trailer per l'atteso finale di stagione di The Walking Dead: A New Frontier, che sarà disponibile il prossimo 30 maggio. Le scelte fatte negli episodi precedenti dell'avventura saranno determinanti in questo episodio conclusivo.

In una Richmond accerchiata dai non morti viventi, la vita dei suoi abitanti e quella di Javier è in pericolo, e sarà quest'ultimo a portare in salvo alcuni dei personaggi conosciuti nelle precedenti puntate di The Walking Dead: A New Frontier.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che l'ultimo episodio dell'avventura di Telltale Games basata sull'omonima serie televisiva uscirà il 30 maggio su PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS e Android.