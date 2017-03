The Walking Dead A New Frontier: trailer per il terzo episodio "Above the Law"

Telltale Games ha pubblicato il trailer di lancio per Above the Law, episodio tre della terza stagione del gioco ispirato alla popolarissima serie televisiva che verrà pubblicato il prossimo 3 aprile.

Javier non riesce a trovare un ruolo all'interno della sua famiglia nuovamente riunita e, nel frattempo, la tensione all'interno delle mura di Richmond continua a crescere. Clementine e il resto del gruppo si rivolterà contro Javier? Potrebbe essere arrivato il momento di scegliere tra la famiglia biologica e quella che ci si è costruiti.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che The Walking Dead: A New Frontier: Above the Law arriverà nei negozi - sia in versione digital delivery che in quella boxata - il prossimo 3 aprile su PC, console, Android e iOS.