The Walking Dead: A New Frontier: trailer ufficiale del quarto episodio

Telltale Games, come comunicato nella giornata di ieri, ha pubblicato il trailer per il quarto episodio di The Walking Dead: A New Frontier, terza stagione della serie di videogiochi ispirata all'omonima serie.

Dopo aver scoperto la verità sulla leadership della New Frontier, si agitano le acque all'interno della famiglia Garcia. Nei panni di Javier, sarà compito dei giocatori formare e decidere la natura della famiglia prescelta. Nel frattempo, un'orda di non morti si avvicina a Richmond, mettendo pressione su alleati e nemici. In questa situazione crescente di paura e pericolo, dovrete determinare se il sangue è più denso dell'acqua.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che l'episodio 4, intitolato Thicker than Water, verrà pubblicato il 25 aprile su PC, Xbox One, PlayStation 4, dispositivi Android e iOS.