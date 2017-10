La mai annunciataha fatto la sua comparsa nei listini di vari distributori internazionali, con data di uscita prevista per il 7 dicembre 2017 su PlayStation 4 e Xbox One, al prezzo di 59,99 euro.

The Walking Dead Collection dovrebbe contenere The Walking Dead Stagione 1 e 2, oltre a The Walking Dead A New Frontier, mentre non è chiaro se lo spin-off dedicato a Michonne sia presente all'interno della raccolta, magari come gioco bonus.

Restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di Telltale, anche se la comparsa del titolo nei listini dei distributori non lascia spazio a molti dubbi riguardo l'esistenza della collection.