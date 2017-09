The Walking Dead: la prima stagione gratis su Humble Bundle

ha riservato una sorpresa speciale a tutti i giocatori proponendo gratuitamente l'intera prima stagione di, avventura a episodi dicomposta, al momento, da 19 capitoli distribuiti in 8 stagioni.

La promozione include tutti e cinque gli episodi presenti nella Season 1 di The Walking Dead: A Telltale Games Series, che comprendono A New Day, Starved for Help, Long Road Ahead, Around Every Corner e No Time Left.

L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato, e per riscattare il contenuto sarà necessario disporre di un account Steam. Potete ottenere gratuitamente l'intera prima stagione di The Walking Dead - per i giocatori PC Windows e macOS - su Humble Store, raggiungibile seguendo questo collegamento.