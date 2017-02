The Wardrobe disponibile su Steam, Zodiac e Humble Store

, l'ironica avventura punta e clicca sviluppata dae prodotta dal publisher italiano, è ora disponibile per l'acquisto su Steam, Zodiac Store e Humble Store.

In occasione del lancio, per la prima settimana il gioco sarà acquistabile su tutte le piattaforme con uno sconto del 15%. Attualmente la versione rilasciata è compatibile solamente con Windows, mentre per la versione compatibile con Mac e Linux gli sviluppatori contano di rilasciare un apposito update nel corso della prossima settimana.

Sul fronte del supporto multilingua, invece, nel corso del prossimo mese verranno pubblicati aggiornamenti che implementeranno i sottotitoli in Tedesco, Francese, Spagnolo, Russo e Polacco. Il prezzo del gioco è pari a 14.99 euro, scontato a 12,49 euro solamente per la settimana di lancio.