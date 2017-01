The Wardrobe: uscita posticipata a febbraio

Il team indiee il publisherannunciano che la data di uscita diè stata posticipata di tre settimane per consentire una fase di polishing addizionale sul gioco.

La release date attuale è quindi confermata per il 15 febbraio. Tutti i backers italiani della campagna di crowdfunding di The Wardrobe, inoltre, riceveranno l'accesso anticipato prima di quella data. L'avventura di Skinny sarà disponibile per Windows, Mac, Linux su Steam, Zodiac e Humble Store al prezzo di lancio di € 14,99.