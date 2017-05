The Way of Life: la Definitive Edition sarà mostrata allo Svilupparty di Bologna

, versione completa di, sarà presente a Svilupparty 2017, l'evento interamente dedicato agli sviluppatori indipendenti italiani che si terrà dal 19 al 21 maggio a Bologna.

The Way of Life Definitive Edition, sviluppato da Cyber Coconut, è la versione estesa di The Way of Life, titolo pubblicato su Steam nel 2015, e che attualmente ha totalizzato oltre 700.000 download. La versione gratuita permette al giocatore di rivivere diverse esperienze di vita dal punto di vista di un bambino, un adulto e un anziano. Nella Definitive Edition del gioco saranno presenti 10 esperienze, per un totale di 30 livelli e più di 60 finali per le varie esperienze.

The Way of Life sarà presente a Svilupparty 2017, l'evento si terrà nell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna dal 19 al 21 maggio.