The White Room Starter: esperimenti e minigiochi a Svilupparty 2017

Anche quest'anno,rappresenterà una grande occasione per gli sviluppatori indipendenti italiani per mostrare i propri progetti e videogame. All'evento sarà presente anchee i suoi tre particolari esperimenti videoludici.

The White Room presenta alcuni esperimenti nati dal programma The White Room Starter. Sarà presente quindi Death Party accompagnato da tre prototipi nati dal metodo didattico interno. I nuovi progetti sono Dignosaur, un button game dove dinosauri dotati di jetpack volano attraverso pericolose caverne nel tentativo di liberare gli amici. Dashuta Decrypter è invece un puzzle shooting game dal gusto elettronico, mentre in Devil in a Bottle sarà possibile guidare a suon di onde una bottiglia giramondo indemoniata.

Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento inizierà venerdì 19 maggio e terminerà domenica 21 maggio, l'ingresso è totalmente gratuito.