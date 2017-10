The Witch and the Hundred Knight 2: annunciata la pubblicazione europea

ha oggi annunciato la pubblicazione europea e nord americana di, titolo per PlayStation 4 disponibile sul mercato giapponese dallo scorso febbraio.

Il cast di personaggi di The Witch and the Hundred Knight 2 include sia delle new entry che dei personaggi già noti ai fan della serie, tra cui troviamo Chelka, Amalie, Milm, the Hundred Knight, e altri ancora. La storia prende luogo nel mondo di Kevala, corrotto dalla "Malattia della Strega".

Nel corso dell'avventura, affronterete numerosi dungeon durante i quali dovrete dimostare le vostre abilità in battaglia per difendervi dalle orde di nemici. Il gioco presenta un profondo sistema di equipaggiamenti, con cui potrete personalizzare in svariati modi il vostro Hundred Knight.

Annunciata infine una limited edition del gioco, al cui interno sarà inclusa una copia fisica del gioco, un artbook, la OST in due dischi, la Stressball dell'Hundred Knight, e un set di 9 spille.

The Witch and the Hundred Knight 2 uscirà in Europa nel corso del 2018 in esclusiva su PlayStation 4.