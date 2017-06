The Witcher 3: aggiornamento per la mod che permette di giocare in prima persona

La scorsa estate, il modder polacco Skacik ha pubblicato una mod che permette di giocare ain. Oggi l'autore ha pubblicato un corposo aggiornamento che migliora il suo già ottimo lavoro.

L'aggiornamento migliora la stabilità generale della mod, permette di selezionare alcune opzioni grafiche aggiuntive e aggiunge il supporto sperimentale per i combattimenti. Le battaglie non sono propriamente semplici in prima persona, poichè non sarà possibile vedere quello che accade alle nostre spalle, in ogni caso si tratta di un piccolo passo avanti per la First Person Mod di The Witcher 3.

Il file può essere scaricato gratuitamente da NexusMod, se siete curiosi di esplorare il mondo di The Witcher 3 Wild Hunt in prima persona, potrebbe essere arrivato il momomento giusto per farlo...