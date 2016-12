The Witcher 3: arriva il calendario 2017

Per inaugurare l'arrivo ormai imminente del prossimo anno,ha realizzato il calendario 2017 ufficiale dicon la collaborazione di Maul, l'attuale modello di riferimento per il personaggio di Geralt di Rivia.

Maul (conosciuto anche come Ben), ha pubblicato le immagini del calendario sulla sua pagina Instagram: vengono ritratte alcune scene iconiche dei tre episodi di The Witcher, dove possiamo vedere gli eccellenti cosplay di Geralt, Triss e Yennifer. Vi piacciono le immagini del calendario 2017 di The Witcher? Intanto CD Projekt Red, oltre a dimostrare passione e impegno per la sua famosa saga gdr, continua a ricevere finanziamenti dal governo polacco per incentivare la ricerca nel campo dei videogiochi.