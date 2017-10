The Witcher 3: CD Projekt al lavoro per risolvere i problemi di crash su PS4 Pro

Come saprete,si è recentemente aggiornato con un nuovo update per implementare il supporto a PlayStation 4 Pro. L'RPG open-world dipuò ora girare in 4K upscalati sulla console mid-gen di Sony, ma sembra che la patch abbia portato con sé alcuni effetti collaterali.

Diversi sono gli utenti che negli ultimi giorni hanno lamentato problemi di crash su PlayStation 4 Pro, come è possibile evincere dai post pubblicati su reddit e NeoGaf dopo la patch 1.50. La voce è subito giunta alle orecchie dello studio polacco, che si è subito rimesso al lavoro per risolvere il problema al più presto.

The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. L'analisi di Digital Foundry ha confermato i 4K in checkerboard rendering su PS4 Pro, ma ha evidenziato anche alcuni problemi di frame-rate in determinate aree della mappa.