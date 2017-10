The Witcher 3: Digital Foundry conferma i 4K in checkerboarding su PS4 Pro

Grazie all'ultima patch pubblicata nella giornata di ieri,ha aggiunto il supporto ufficiale a. Digital Foundry ha colto la palla al balzo per analizzare le prestazioni del giocosulla nuova ammiraglia Sony: confermati i 4K in checkerboard rendering.

Stando alle analisi di Digital Foundry, The Witcher 3 per PlayStation 4 Pro riesce a gestire un framebuffer di 1920×2160 in configurazione checkerboard, ottenendo un risultato finale abbastanza vicino ai 4K nativi, similmente a quanto visto con Horizon Zero Dawn. Gli utenti che non dispongono di una TV 4K, invece, saranno felici di apprendere che il gioco fa un ottimo utilizzo del supersampling, garantendo una serie di miglioramenti in termini pulizia visiva e qualità delle texture anche sui pannelli 1080p.

Voi avete provato The Witcher 3 su PlayStation 4 Pro dopo l'ultima patch?