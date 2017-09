The Witcher 3 Wild Hunt: due nuove mod su PC per grafica e animazioni

La versione PC disi arricchisce con l'arrivo di due nuove mod, capaci di migliorare e approfondire sotto diversi aspetti l'RPG open-world confezionato da

La prima mod, ad opera di "Halk Hogan", è interamente dedicata al miglioramento del già apprezzabile comparto tecnico del gioco. Come potete notare dal video che trovate in testata, le ambientazioni godono generalmente di una veste grafica più curata e, in particolare, di una renderizzazione dei riflessi d'acqua notevolmente migliorati. Se interessati, potete far partire il download della nuova versione della mod "HD Reworked" seguendo questo collegamento.

La seconda mod introduce invece una gran quantità di animazioni originariamente assenti nel gioco: Geralt, ad esempio, compirà una particolare animazione quando mangerà o berrà, quando applicherà gli unguenti alle sue spade, o quando raccoglierà il loot. I giocatori possono disattivare le animazioni a loro discrezione e, in alcuni casi, regolarne la velocità di esecuzione. Qui, potete procedere al download.

The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. CD Projekt ha recentemente festeggiato i 10 della serie con un video e un wallpaper ufficiale.