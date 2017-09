The Witcher 3: l'update per il 4K su PS4 Pro in arrivo nei prossimi giorni

In occasione dell'ultimo incontro con gli azionisti,ha confermato l'imminente arrivo di un nuovo update per, tramite il quale il titolo sarà in grado di supportare la risoluzione 4K (raggiunta plausibilmente tramite checkerboard rendering) su PlayStation 4 Pro.

L'aggiornamento arriverà "entro pochi giorni", e lo stesso trattamento sarà riservato alla versione Xbox One X del gioco, sebbene in questo caso bisognerà attendere per forza di cose la fine dell'anno.

The Witcher 3 - aggiunge Adam Kiciński, presidente e CEO di CD Projekt - "non sta invecchiando", in quanto l'acclamato RPG sta continuando a vendere "sensazionalmente bene". Al momento, come sappiamo, la serie ha teoricamente raggiunto la sua conclusione, ma sono in molti a sperare in quarto capitolo dopo che lo studio avrà terminato i lavori su Cyberpunk 2077 (di cui abbiamo ricevuto novità proprio in queste ore).

The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.