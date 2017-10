The Witcher 3: pubblicato l'ultimo episodio del documentario di Noclip

Dopo il video di approfondimento dedicato alha pubblicato l'ultimo episodio del documentario di, analizzando tutti quei piccoli dettagli della produzione che hanno contribuito a plasmare l'esperienza di gioco, come le musiche e il combat design.

Come potete vedere nel filmato riportato in cima alla notizia, l'ultima puntata del documentario di Noclip dedicato a The Witcher 3 esplora i vari aspetti della produzione, analizzando i retroscena del processo di sviluppo dietro il combat design, la colonna sonora, la scrittura, le animazioni e altro ancora. Un video che testimonia ulteriormente il grande lavoro svolto da CD Projekt RED, software house che al momento sta concentrando tutti i suoi sforzi sulla realizzazione di Cyberpunk 2077.