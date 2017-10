The Witcher 3 si aggiorna con il supporto per PlayStation 4 Pro

ha pubblicato una nuova patch persu PlayStation 4: l'update 1.50 aggiunge il supporto per PS4 Pro ed è ora disponibile per il download, il file pesa poco meno di 140 MB per i possessori dell'edizione Game of the Year.

CD Projekt RED ha diffuso un messaggio non quale fa sapere di aver aggiunto il supporto per la risoluzione 4K e di aver migliorato le performance del gioco, altri dettagli sulle migliorie apportate non sono attualmente noti.

E' già disponibile inoltre la patch 1.51 che migliora la stabilità generale del gioco dopo l'installazione del precedente update. Avete già scaricato l'aggiornamento? Avete notato miglioramenti tecnici in The Witcher 3 Wild Hunt su PlayStation 4 Pro.