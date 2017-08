è la mod perche trasformain un campione di skateboard! Incredibile, ma vero, il moddero "Eutirion" ha creato una mod che permette al protagonista del gioco di sfrecciare proprio come se fosse a bordo di una tavola da skate.

Non ci credete? Guardate il video in apertura della notizia, non crederete ai vostri occhi. La mod, ammette l'autore, ha ancora bisogno di numerose correzioni in particolar modo per quanto riguarda la velocità di Geralt, decisamente troppo elevata. Se siete interessati potete scaricare Geralt of Rivia Pro Witcher 3 da NexusMod.