The Witcher 3: una mod vi permette di utilizzare gli scudi

I fan della serie disapranno bene che lo stile di combattimento dinon prevede l'utilizzo di equipaggiamenti particolarmente difensivi. Tuttavia, una recente mod permette, a chi fosse interessato, di sperimentare l'uso degli scudi in

In cima alla notizia potete dare uno sguardo al tutto: gli scudi sembrano comportarsi in maniera efficace negli scontri, offrendo così una valida alternativa alle classiche schivate.

La mod, chiamata Shields e realizzata dall'utente ScoutBr0, vi permette di scegliere fra 40 scudi a disposizione di Geralt, ognuno dei quali reca su di sé i simboli di diverse fazioni: per scaricarla, vi basterà seguire questo link.

The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Cosa ve ne pare di questa mod? Nel frattempo, lo YouTuber "Thirty IR" è riuscito a far girare il titolo di CD Projekt RED in 8K e 60fps sul proprio PC.