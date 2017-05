The Witcher 3: un video mostra il gioco girare a 8K e 60 fps su PC

Lo YouTuber "Thirty IR" ha pubblicato un video che mostragirare a 8K e 60 fps con una fluidità davvero notevole, con tutti gli effetti (compresi Hairworks di NVIDIA e HBAO+) correttamente attivati e livello di dettaglio impostati su Ultra.

Di seguito la configurazione utilizzata dall'autore del video per spingere il gioco fino a 7680x4320 60 fps:

Uber RIG

Monitor: Dell UP3218K - 8K IPS LCD

GPU: 4x GTX TITAN XP (2017) 4 WAY SLI @ 2038Mhz / 13358Mhz

MOBO: Asus Rampage V Extreme (X99)

PSU: Corsair AX1500i

CASE: Cooler Master Cosmos II

OS: Samsung 850 Pro 256GB

Samsung 840 EVO (RAID-0) / Samsung 850 EVO

CPU: i7 6950X @ 4.30GHz

RAM: Corsair Dominator Platinum DDR4 3200Mhz (64GB)

Asus RoG Swift (G-Sync) RIG

Monitor: Dell UP3017Q OLED - 4K OLED

GPUs: 4x GTX 1080 Ti 4 WAY SLI @ 2025Mhz / 12110Mhz

RAM: Corsair Dominator Platinum DDR3 2133Mhz (32GB)

PSU: EVGA SuperNOVA 1600 T2

CASE: Corsair Carbide Air 540

OS: Samsung 840 Pro 250GB

WD Caviar Black (2TB)

MOBO: ASRock Extreme11 (X79)

CPU: i7 3970X @ 4.80GHz

Trovate il video in calce alla notizia, per visualizzare il filmato in 8K sarà necessario impostare la risoluzione 4320p60 utilizzando come browser EDGE o Chrome, a patto di avere un monitor in grado di supportare tale risoluzione.