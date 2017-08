hanno annunciato uno speciale "Adult Coloring Book" dedicato a. Gli albi da colorare per adulti sono uno dei trend del momento e le due compagnie hanno deciso di cavalcare l'onda con un volume incentrato sulle avventure di Geralt.

Nello specifico, il libro includerà illustrazioni di Geralt, Triss, Yennefer, Shani, Ciri e altri personaggi e ambientazioni tipiche serie, con immagini tratte da The Witcher, The Witcher 2 Assassin's of Kings e The Witcher 3 Wild Hunt. Il volume sarà disponibile presso i maggiori rivenditori e online dal primo novembre al prezzo di 14.99 dollari: lo comprerete?