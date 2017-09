The Witcher compie 10 anni, Geralt ringrazia i fan con un video

Nel lontano 2007 il primo episodio della seriefece la sua comparsa su PC, dando vita di fatto ad una delle saghe videoludiche più amate degli ultimi anni. Per l'occasione,ha pubblicato un video celebrativo che vede Geralt ringraziare i suoi numerosi fan per il supporto.

Nel filmato, Geralt ricorda i bei momenti passati in The Witcher, The Witcher 2 e The Witcher 3 e ringrazia la community per avere affrontato insieme a lui numerose e incredibili avventure. Non vogliamo però rovinarvi la sorpresa, vi lasciamo quindi al video celebrativo che trovate in apertura.

Al momento non sappiamo quali siano i piani di CD Projekt per il futuro della serie, Gwent The Witcher Card Game sta riscotendo un notevole successo e sembra ancora presto per parlare di The Witcher IV. Ricordiamo che è attualmente in lavorazione una serie TV basata sulle avventure di Geralt, prodotta da Netflix.