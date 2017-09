Prima ancora che il mondo didivenisse famoso grazie alla serie di videogame, lo Strigo ha attraversato un lungo percorso, partendo dai romanzi di. La trasposizione videoludica non è stata facile: un documentario da poco pubblicato in rete ci permette di scoprire il processo affrontato dal team.

Il portale videoludico polacco Arhn.eu ha infatti realizzato un interessante documentario nel quale viene raccontata la storia di come CD Projekt RED ha realizzato i videogiochi di The Witcher, insieme a particolari aneddoti e dettagli circa il passaggio dalle opere narrative di Sapkowski al videogame. Il documentario, che abbiamo riportato in apertura, è in lingua polacca, ma è dotato di sottotitoli in inglese.