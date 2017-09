The Witcher: il doppiatore di Geralt non sa se verrà realizzato un nuovo sequel

Sono molti i giocatori che vorrebbero veder realizzato un nuovo capitolo di, la fortunata saga RPG dial momento conclusasi cone le espansioni

Purtroppo, neanche Doug Cockle, doppiatore di Geralt di Rivia, può dirci al momento se la software house polacca presenterà mai un nuovo sequel della serie.

"Non so nulla riguardo a The Witcher 4", le sue parole durante un panel alla EGX 2017. "So che si stanno concentrando molto su Cyberpunk 2077".

A proposito del titolo Sci-Fi su cui CD Projekt è attualmente impegnata, Cockle aggiunge: "Ciò di cui ho discusso con loro è una mia possibile partecipazione. Sia che si tratti di un ruolo importante o solo di un easter egg, spero che si faccia, adoro lavorare con loro. Ma non ho avuto mai un contatto serio, ne abbiamo parlato solo in maniera scherzosa".