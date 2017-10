The Witcher: emerge un video del primo prototipo datato 1997

E' stato diffuso sul web un video che mostra il primo prototipo di quello che sarebbe diventato poi, sviluppato nel 1997 dalla software house polacca, prima che la licenza passasse nelle mani dia metà degi anni 2000.

Responsabile di Metropolis Software era Adam Chmielarz, fondatore di People Can Fly, il quale ha ideato di fatto il nome occidentale "The Witcher" per la serie conosciuta in patria come Wiedźmin. Il gioco era un action adventure in terza persona con elementi RPG, di questo titolo è esistito solamente un prototipo del primo capitolo, in seguito lo sviluppo venne abbandonato per seguire altri progetti interni, considerati più redditizi.

Un video del prototipo è emerso in queste ore grazie a due membri del team di sviluppo, Kacper Reutt e Jarek Sobierski, i quali sono riusciti a risalire al codice sorgente e ai file dell'epoca. Potete vedere il filmato in apertura della notizia. Cosa ne pensate di questo ritrovamento?