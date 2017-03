The Witcher: Sapkowski si pente di aver ceduto i diritti a CD Projekt

Durante una recente intervista, Andrzej Sapkowski, scrittore della serie di romanzi di, si è detto amaramente pentito di aver ceduto i diritti della saga da lui ideata alla casa sviluppatrice di videogiochi

Il motivo del pentimento è dovuto ad una questione di guadagni monetari. Come rivelato da Sapkowski stesso, infatti, i giochi della serie videoludica (il cui apice del successo è stato raggiunto dal più recente terzo capitolo) non hanno mai fruttato nulla nelle tasche dello scrittore. "Sono stato abbastanza stupido da aver venduto i diritti tutti assieme. Loro mi offrirono una percentuale dei loro profitti. Io risposi 'No, non ci sarà alcun profitto - datemi tutti i soldi ora! Tutti quanti.' Sono stato stupido, abbastanza da lasciare tutto nelle loro mani perché non credevo nel loro successo. Chi avrebbe potuto prevedere il loro successo? Io no di certo", le sue dichiarazioni.

Accettando un assegno alla cessione dei diritti, quindi, Sapkowski ha rinunciato agli ingenti profitti che gli sarebbero stati concessi da CD Projekt RED nel corso degli anni.