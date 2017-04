The Witness: un nuovo documentario racconta la realizzazione del gioco

Sul canale Youtube di Noclip è stato pubblicato un nuovo documentario per, il geniale rompicapo diuscito su PC, Playstation 4 e Xbox One l'anno scorso. Il video, proposto in cima alla notizia, ci permette di conoscere qualche retroscena in più sul progetto.

Avvertenza Spoiler: anche se il video non mostra nessuna area segreta del gioco, al suo interno sono contenute le soluzioni di alcuni puzzle, quindi vi invitiamo a seguire il filmato soltanto se avete completato gran parte dell'avventura.

Ricordiamo che Jonathan Blow è anche l'autore di Braid, notevole puzzle game 2D che ha contribuito alla diffusione dei giochi indipendenti su console (il titolo debuttò su Xbox Live Arcade nel 2008): in questo videodocumentario ci racconta il processo creativo dietro The Witness, facendo delle considerazioni molto interessanti sul game design. A voi è piaciuta l'ultima fatica di Blow?