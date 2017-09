Arriva un nuovo teaser da: dopo ilpubblicato ieri, oggi la compagnia ha pubblicato un filmato che mostra un nome e un logo:, senza però fornire ulteriori dettagli a riguardo.

Koch Media sembra avere in serbo uno speciale annuncio per gli amanti del retrogaming, al momento purtroppo non sono stat diffuse informazioni di alcun tipo riguardo la natura dell'annuncio, atteso (secondo quanto apprendiamo a fine video) per il 29 settembre, restiamo quindi in attesa di comunicazioni più precise a riguardo. Continuate a seguirci per tutte le novità sul misterioso reveal di Koch Media!