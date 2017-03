theHunter: Call of the Wild arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One

giungerà anche su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2017, come annunciato oggi dagli sviluppatori die dal publisher

Il simulatore di caccia è già disponibile su PC, piattaforma sulla quale ha debuttato lo scorso 16 febbraio. Il titolo sembra essere molto apprezzato dai giocatori PC, dal momento che il 71% degli utenti che hanno recensito il gioco su Steam ha lasciato una valutazione positiva.

Le versioni console di theHunter: Call of the Wild saranno curate da un team interno di Expansive Worlds; la software house ha inoltre dichiarato che, in caso il gioco ottenesse un discreto successo su PS4 e Xbox One, potrebbero arrivare nuovi contenuti "a lungo termine".

In calce all'articolo trovate alcune immagini tratte dal mondo di gioco di theHunter: Call of the Wild, mentre qui potete guardare il titolo in azione in un video gameplay.