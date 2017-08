theHunter: Call of the Wild uscirà il 2 ottobre su PS4 e Xbox One

ha quest'oggi annunciato la data di lancio su console di: il simulatore di caccia sviluppato dauscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 2 ottobre 2017.

In theHunter: Call of the Wild avrete la possiblità di esplorare un vasto mondo open world in cui potrete cacciare svariati tipi di animali, fra cui cervi, bisonti, e molti altri ancora. Se amate giocare in compagnia, potrete prender parte a partite competitive o cooperative online insieme ad altri 8 cacciatori.

theHunter: Call of the Wild arriverà su PS4 e Xbox One il 2 ottobre. La versione console del gioco, venduta al prezzo di 39,99 euro, includerà il gioco basse e le due espansioni già pubblicate su PC.