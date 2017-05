ThePruld curerà il doppiaggio italiano di Downward

: In seguito alle moltissime richieste di localizzazione italiana di, gli sviluppatori diha voluto fare un regalo alla Community, affidando a Paride Cardinali (noto come " ThePruld ") la direzione del doppiaggio italiano del gioco. Il risultato è un doppiaggio divertente e creativo, in pieno stile

La versione italiana di Downward è disponibile già da questo update, che introduce due ore aggiuntive di gameplay, una nuova area completamente da esplorare, nuovi nemici e meccaniche di gioco, portandoci vicinissimi alla full release. Se non ne hai ancora avuto occasione, unisciti alla community in questa avventura parkour open-world ambientata tra le rovine di un Medioevo post-apocalittico. Downward è ora disponibile su Steam in Accesso Anticipato, in vendita al prezzo di 9,99 euro.