Theseus: il nuovo gioco di Forge Reply arriva su PlayStation VR quest'estate

ha pubblicato di recente un nuovo trailer dedicato a, nuovo titolo della software house italiana. Come rivelato a fine filmato, il gioco uscirà su PlayStation VR durante questa estate.

In Theseus, l'unica guida del protagonista sarà la voce di Arianna, mentre si addentrerà nelle profondità del luogo, tra pericoli e segreti, per scoprire la verità sul Labirinto in questa rivisitazione di una delle storie più affascinanti di sempre.

In cima alla notizia trovate il nuovo trailer, che ci permette di dare un nuovo sguardo ad ambientazioni e nemici realizzati con in Unreal Engine 4. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Theseus uscirà su PlayStation VR durante quest'estate.