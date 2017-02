Tethered: in sviluppo le versioni HTC Vive e Oculus Rift

Nella giornata di oggiha annunciato che, god game al momento disponibile esclusivamente su Playstation VR, in futuro farà il suo debutto anche su HTC Vive e Oculus Rift.

Lo studio ha inoltre confermato di essere al lavoro per implementare il supporto ai controller di movimento HTC, Playstation Move e Oculus Touch. Per il momento non sappiamo quando sarà introdotta questa nuova feature, né quando il titolo arriverà sulle altre due piattaforme. Non ci resta, dunque, che attendere i futuri aggiornamenti di Secret Sorcery. Per restare sempre aggiornati su Tethered, invitiamo i lettori a seguire la scheda a esso dedicata.