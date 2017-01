The Turing Test uscirà su PS4 il 23 Gennaio

ha confermato che, puzzle game in prima persona dai temi sci-fi uscito l'anno scorso su PC e Xbox One, verrà pubblicato suil, sia nel formato fisico che in quello digitale.

The Turing Test, avventura rompicapo in prima persona ambientata all'interno di una stazione spaziale che orbita intorno ad Europa (una luna di Giove), ci vede impegnati nella risoluzione di numerosi enigmi sparsi tra le varie stanze della struttura. La narrazione, uno dei maggiori punti di forza della produzione, ruota attorno ai classici temi della fantascienza e dell'identità, in quella sottile linea di demarcazione che separa l'essere umano dalle intelligenze artificiali. Il gioco uscirà su Playstation 4 il 23 Gennaio 2017 al costo di $19,99.