They Shall Not Pass disponibile dal 14 marzo per i possessori del Premium Pass

DICE ed Electronic Arts hanno pubblicato il trailer di lancio per il DLC di Battlefield 1: They Shall Not Pass, confermando che i possessori del Premium Pass godranno dell’accesso anticipato a partire dal 14 marzo, due settimane prima della pubblicazione dei contenuti.

I giocatori che non dispongono del pass stagionale dello sparatutto di DICE, potranno acquistare e scaricare il DLC indicativamente il 28 marzo. They Shall Not Pass, oltre a introdurre l’esercito francese, offre quattro nuove mappe, una nuova modalità di gioco, veicoli e armi inedite. Nei giorni scorsi, sviluppatore e publisher hanno inoltre svelato le quattro espansioni facenti parte del Premium Pass.

Battlefield 1 è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4; i giocatori Xbox One e PC potranno provare il titolo in maniera gratuita dal 3 al 5 marzo.