Thief: nuovo gioco in fase di sviluppo insieme al film

Nonostante il reboot dinon abbia riscosso il successo commerciale sperato,continuerà ad investire sul franchise: nelle scorse ore è stato rivelato lo sviluppo del quinto gioco della serie, inoltre viene confermata l'esistenza di un film basato sulla saga.

La società di produzione Straight Up Films ha aperto una pagina teaser per il progetto, il film sarà ambientato in un mondo Steampunk simile a quello visto nei videogiochi, la pellicola sarà prodotta da Marisa Polvino, Kate Cohen e d Roy Lee, mentre la trama sarà scritta da Adam Mason e Simon Boyes.

Proprio nel minisito del film si fa menzione a un nuovo gioco di Thief che uscirà in contemporanea con il lungometraggio: GameInformer USA ha commentato Square-Enix per ulteriori chiarimenti, il publisher si è però limitato a dichiarare che non ci sono annunci da fare a riguardo in questo momento.

Il reboot di Thief è stato pubblicato nel febbraio 2014 su PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox 360 e PlayStation 3, al momento non è chiaro se il nuovo gioco sarà un sequel oppure un nuovo riavvio, restiamo in attesa di informazioni ufficiali in merito.