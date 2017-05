Gli sviluppatori dihanno annunciato che il gioco arriverà su piattaforme mobile (iOS e Android) nel corso dell'anno. L'edizione per smartphone è ancora priva di una finestra di lancio ma l'obiettivo è quello di pubblicare l'app nel corso dei prossimi mesi.

Non ci sono altri dettagli riguardo il porting mobile di Thimbleweed Park e non sappiamo se questa edizione godrà di contenuti aggiuntivi o caratteristiche esclusive. L'unica miglioria confermata riguarda l'interfaccia grafica, la quale subirà delle modifiche per sfruttare le potenzialità degli schermi touch. Thimbleweed Park è ora disponibile su PC, Xbox One, Mac OS e Linux, nessuna conferma riguardo eventuali versioni per PlayStation 4 e Switch.